Участники "Московского долголетия" могут присоединиться к программе "Народное ополчение"

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил привлечь участников проекта "Московское долголетие" к реализации программы "Московское народное ополчение".

"Мы задумались о том, почему нам в том числе не привлекать участников "Московского долголетия". Почему нет? Не только школьники, все москвичи, все горожане должны участвовать в проекте", – цитирует его Агентство "Москва".

В рамках программы "Московское народное ополчение" в столице может появиться информационный ресурс, на котором будет собрана полная информация об истории ополченцев.

Главная цель нового проекта столичного парламента – собрать полные сведения о добровольцах, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Спикер Мосгордумы подчеркнул, что судьба ополчения трагична, поскольку почти 98% ушедших на фронт не вернулись.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе установят макет сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни из Смоленской области. Экспозицию планируют включить в состав тематической зоны "Оккупация".

