Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:49

Участники "Московского долголетия" могут присоединиться к программе "Народное ополчение"

общество город Московское долголетие

Фото: The City/Михаил Голденков

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил привлечь участников проекта "Московское долголетие" к реализации программы "Московское народное ополчение".

"Мы задумались о том, почему нам в том числе не привлекать участников "Московского долголетия". Почему нет? Не только школьники, все москвичи, все горожане должны участвовать в проекте", – цитирует его Агентство "Москва".

В рамках программы "Московское народное ополчение" в столице может появиться информационный ресурс, на котором будет собрана полная информация об истории ополченцев.

Главная цель нового проекта столичного парламента – собрать полные сведения о добровольцах, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Спикер Мосгордумы подчеркнул, что судьба ополчения трагична, поскольку почти 98% ушедших на фронт не вернулись.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе установят макет сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни из Смоленской области. Экспозицию планируют включить в состав тематической зоны "Оккупация".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика