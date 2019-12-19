Материалы о Московском народном ополчении могут перевести в цифровой вид

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Материалы о Московском народном ополчении переведут в цифровой формат. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольгу Ярославскую.

Вопрос электронного хранения данных обсудили в ходе круглого стола по теме "Школьные музеи XXI века: проблемы, поиски, перспективы". Ярославская предложила поделиться историей столичного ополчения со всей страной, и в этом смысле цифровизация – единственный адекватный ход.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы на Поклонной горе в Москве установят макет сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни из Смоленской области. Экспозицию планируют включить в состав тематической зоны "Оккупация".

