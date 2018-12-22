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22 декабря, 23:53

Москвичей ждет снежное воскресенье

общество погода

22 декабря, 23:53

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад, начавшийся в столице 22 декабря, продолжится в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, последний день уходящей недели принесет пять-шесть миллиметров осадков. Температура воздуха в среднем составит минус шесть градусов. А ветер будет дуть со скоростью от пяти до шести метров в секунду.

Из-за метели, пришедшей в Москву в субботу, в аэропортах отменили и задержали десятки рейсов.

Чтобы расчистить улицы от выпавшего снега, на работу вышли восемь тысяч единиц техники. В связи с непогодой горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что за декабрь в городе выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма. По его словам, до конца года ожидается еще 15 сантиметров, которые выпадут в основном в ближайшие два–три дня.

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