Семьи участников СВО приглашают на экскурсии по выставке "Золотая черепаха"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в рамках фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" участники СВО, члены их семей могут посетить еженедельные познавательные экскурсии в сопровождении биологов и профессиональных фотографов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятия уже начали свою работу. На них посетители смогут познакомиться с работами звезд мировой фотографии и полюбоваться красотой дикой природы, которые помогут гостям погрузиться в мир флоры и фауны современного мегаполиса.

Например, специалист-биолог раскроет особенности городской экосистемы, а зоолог дополнит рассказ информацией о животном мире. Причем акцент в его выступлении будет сделан на взаимодействии фауны с человеком.

Сами экскурсии будут длиться примерно по полтора часа. Посетить их можно будет каждую субботу до завершения фестиваля 15 декабря. На портале уточнили, что адрес мероприятий находится в Новой Третьяковке на Крымском Валу.

Между тем столица продолжает активно поддерживать бойцов спецоперации. Так, участники боевых действий и их близкие также могут получить скидку в 10% на рыбных рынках "Москва – на волне". Льгота действует на всю продукцию.

Кроме того, российских бойцов также поддерживают и поставщики рынков. Один из них на регулярной основе отправляет северную рыбу в госпитали, где проходят лечение участники СВО. Он также помогает жителям приграничных территорий, передавая им тушенку из оленины и кабана.