В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве, сообщает Оперативный штаб.

У всех умерших ранее была диагностирована пневмония и положительный тест на COVID-19.

Накануне от коронавируса скончались 75 пациентов. Общее число погибших достигло 8 379 человек.

В России за последние сутки выявили 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

