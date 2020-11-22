В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве, сообщает Оперативный штаб.
У всех умерших ранее была диагностирована пневмония и положительный тест на COVID-19.
Накануне от коронавируса скончались 75 пациентов. Общее число погибших достигло 8 379 человек.
В России за последние сутки выявили 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.
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