Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение запрета работы ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 заведений в центре столицы проверили эксперты ОАТИ в ночь на воскресенье, 22 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инспектора объединения административно-технический инспекций Москвы Дмитрия Горбачева.

Специалисты проверили соблюдение предприятиями общественного питания запрета работы ночью. Во время рейда эксперты проверили 43 заведения. Были выявлены случаи, когда предприятия закрыты не были и принимали посетителей.

"С руководством проводились профилактические беседы, посетители рассчитаны, учреждения были закрыты", – пояснил Горбачев.

По его словам, административные меры к заведениям применяться не будут.

Ранее на соблюдение антиковидных мер проверили кинотеатр "Спутник". В ходе рейда эксперты нарушений не выявили.