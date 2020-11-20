Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинотеатр "Спутник" проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций столицы также провели проверку требований по максимальной заполняемости зала, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Москвы Дмитрия Комарова.

"Сегодня ОАТИ проведен профилактический рейд по соблюдению перчаточно-масочного режима и соблюдению условий одновременного присутствия не более 25% граждан в кинотеатре "Спутник", согласно указу мэра Москвы", – сказал он.

Комаров подчеркнул, что в ходе рейда нарушений не выявили.

Ранее сотрудники ОАТИ проверили 18 заведений в Басманном районе столицы на соблюдение запрета работы в ночное время. Как рассказал Комаров, в нескольких предприятиях общественного питания были выявлены случаи, когда они не были закрыты после 23:00, а в зале находились посетители.

В Москве с 13 ноября до 15 января 2021 года в развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей с 23:00 до 6:00. При этом ограничения не распространяются на торговлю навынос и курьерскую доставку.

