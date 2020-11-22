Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Синоптики прогнозируют 22 ноября в Москве и Подмосковье облачную погоду со снегом. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов, рассказали в Гидрометцентре России.

"Осадки выпадут во второй половине дня. Местами ожидается метель и гололедица. В столице будет от минус 2 до 0, а в области до минус 4. Также прогнозируется порывистый южный ветер 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление на уровне 751 миллиметра ртутного столба", – сообщили синоптики.

По словам специалистов, к понедельнику погода в столичном регионе почти не изменится. Также ожидается снег, гололедица и температура в Москве от минус 2 до 0 градусов. В Подмосковье она опустится еще на один градус – до минус 5. Ветер будет юго-западным 5 – 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось о надвигающемся на столичный регион циклоне "Сара". Синоптики прогнозируют ночью легкий мороз до минус 4 градусов. В воскресенье днем начнется снег, а с усилением ветра начнется метель.