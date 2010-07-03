Юрист оценил инициативу приравнять права домашних животных к правам детей

Москва 24/Антон Великжанин
Президент фонда помощи животным "Забытые животные", юрист Анастасия Комагина прокомментировала Москве 24 идею наделить домашних животных статусом "существ, обладающих чувствами".
"Скорей всего, внесут изменения в Семейный или Гражданский кодекс о том, что животные будут включены в состав имущества, которое подлежит разделу между супругами. При этом может учитываться привязанность питомца, потому что это все-таки живое существо. Так делают в западных странах", – говорит представитель фонда.
Комагина подчеркнула, что на Западе учитывают, на кого оформлено животное по паспорту, судья может вызвать супругов и посмотреть, как животное относится к одному супругу и как к другому. "Как это будет на практике в России, пока неясно", – считает эксперт.
В заключение юрист отметила, что в целом она поддерживает это предложение, но считает, что у нас есть более насущные проблемы, касающиеся животных, на которые стоит обратить внимание.
Ранее сообщалось, что депутат Мосгордумы Елена Самышина поддержала инициативу итальянских депутатов наделить домашних животных статусом "существ, обладающих чувствами".
По ее словам, в некоторых ситуациях питомцы оказываются более человечными, чем сами люди. Кроме того, законопроект определяет место проживания животного в случае развода хозяев, а также прописывает необходимость ухода за питомцем после смерти хозяина.
Ранее в парламент Италии внесли законопроект, который, как считают итальянские СМИ, фактически приравнивает права питомцев к правам детей. Согласно документу, хозяева домашних животных будут обязаны обеспечивать им достойную жизнь в соответствии со всеми потребностями.
В ноябре комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете содержания диких животных в домашних условиях. Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания опасных для человека животных в многоквартирных домах.
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