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Москва 24

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Общество

11:20

Эксперты назвали регионы, где наиболее востребованы услуги психологов

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Чаще всего к помощи психологов обращаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами "Авито".

Специалисты проанализировали поисковые запросы россиян и выяснили, что услуги психологов наиболее востребованы в Москве, Санкт-Петербурге, а также в южных регионах страны. Краснодар занял третье место по числу соответствующих поисковых запросов, далее следует Ростов-на-Дону. Замыкает пятерку лидеров Казань.

Реже всего к помощи психологов обращаются жители Тольятти, Ульяновска и Тюмени.

Самыми популярными оказались психологи широкого профиля (75% всех поисковых запросов). Наибольший интерес у россиян также вызывают услуги детских психологов (8%), педагогов-психологов (6%) и семейных психологов (5%). Реже всего граждане обращаются к нейропсихологам (1%).

Ранее ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, с помощью каких действий можно облегчить симптомы депрессии. В качестве факторов, снижающих тревожность и чувство отчаяния, исследователи назвали регулярные занятия йогой и дыхательные упражнения.

Исследование поможет повысить популярность йоги и предложит эффективный инструмент для людей, страдающих от проявлений депрессии.

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