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22 октября, 17:36

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Главный диетолог Депздрава Стародубова: в Москве низкий уровень заболеваемости ожирением

В Депздраве заявили о низком уровне ожирения у населения Москвы

Фото: 123RF/9dreamstudio

В Москве зафиксирован низкий уровень распространенности ожирения среди населения и составляет лишь 11–15%, рассказала главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова на IV Экспертном форуме Всероссийского союза пациентов "Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни".

По ее словам, такой же показатель наблюдается в Санкт-Петербурге, некоторых республиках Кавказского региона. Однако распространенность ожирения на уровне более 30% отмечается среди проживающих в Орловской, Курганской и Воронежской областях.

Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что у каждого пятого россиянина, который проходил медосмотр или диспансеризацию, диагностируют избыточную массу тела, а у каждого десятого – ожирение.

Количество россиян с ожирением, которые находятся под наблюдением у врачей, за последние пять лет выросло на 24% и достигает уже более 1,2 миллиона человек.

"Доктор 24. Темы недели": ожирение

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