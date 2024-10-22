Главный диетолог Депздрава Стародубова: в Москве низкий уровень заболеваемости ожирением

Фото: 123RF/9dreamstudio

В Москве зафиксирован низкий уровень распространенности ожирения среди населения и составляет лишь 11–15%, рассказала главный диетолог Депздрава Антонина Стародубова на IV Экспертном форуме Всероссийского союза пациентов "Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни".

По ее словам, такой же показатель наблюдается в Санкт-Петербурге, некоторых республиках Кавказского региона. Однако распространенность ожирения на уровне более 30% отмечается среди проживающих в Орловской, Курганской и Воронежской областях.

Между тем глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что у каждого пятого россиянина, который проходил медосмотр или диспансеризацию, диагностируют избыточную массу тела, а у каждого десятого – ожирение.

Количество россиян с ожирением, которые находятся под наблюдением у врачей, за последние пять лет выросло на 24% и достигает уже более 1,2 миллиона человек.