SCMP: китайский полицейский притворился ребенком женщины, потерявшей своего сына

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В Китае полицейский на протяжении 11 лет притворяется сыном пожилой пары, чтобы утешить мать, потерявшую своего ребенка в 2003 году, передает South China Morning Post.

Ся Чжанхай и его супруга Лянь Цяоин из провинции Шаньси потеряли сына в результате несчастного случая. Утрата сильно отразилась на здоровье женщины, она оказалась парализована, а также столкнулась с серьезными ментальными проблемами.

Чтобы успокоить женщину, супруг убедил ее, что их сын просто работает в другом городе. Спустя какое-то время Ся Чжанхай увидел по телевизору офицера полиции из Шанхая Цзян Цзинвэя, после чего связался с ним и попросил помочь.

Так, супругов позвали на реалити-шоу, где офицер впервые представился их сыном. С тех пор связь Цзян Цзинвэя и китайской семьи не прерывается. В 2016 году мужчина пригласил своих "родителей" в Шанхай, а в 2018 году взял отпуск, чтобы вместе с ними отпраздновать Новый год.

Кроме того, он постоянно сопровождает пару в различных поездках и общается с ними по видеосвязи. Полицейский говорит, что забота о Ся Чжанхай и Лянь Цяоин никогда не была для него обузой, а, напротив, приносила удовлетворение.

Ранее во Франции неизвестный притворился полицейским и ограбил ювелирный магазин Valer. Инцидент произошел 4 июля на авеню Верден в центре Ниццы. По словам очевидцев, мужчина с повязкой "Полиция" ворвался в торговый зал и забрал примерно 40 ювелирных украшений, после чего скрылся на двухколесном велосипеде.