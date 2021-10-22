В Госдуме оценили идею запретить услуги на дому в нерабочие дни

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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил Москве 24, что оказание услуг на дому в нерабочие дни не нуждается в ограничениях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со сложной эпидемиологической обстановкой объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Для борьбы с коронавирусом на этот период в городе вводится ряд ограничений. В частности, посетителей не смогут принимать организации из отрасли бытового обслуживания, салоны красоты и парикмахерские.
По словам парламентария, технически регулировать оказание этих услуг на дому практически невозможно.
Собеседник Москвы 24 отметил, что при заказе услуги на дому нужно следить за соблюдением мер профилактики борьбы с коронавирусом.
"Те, кто вызывают мастера на дом, способны оценить, приходит к ним человек в маске или нет. Правда, контроль за этим перекладывается на самого клиента. Но сегодня люди уже научились жить в этом мире, поэтому будут требовать соответствующих мер предосторожности от тех, кто к ним приходит", – считает депутат Госдумы.
Однако врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рекомендовал на этот период воздержаться от вызова мастеров к себе домой.
"Это не еженедельно оказываемые услуги и процедуры. Поэтому можно спланировать так, чтобы сделать до нерабочих дней какие-то вещи, а потом это время спокойно посидеть дома, никого не вызывая", – рекомендует эксперт.
Услуги на дому несут большую опасность с учетом того, что выполнение многих из них растягивается на несколько часов, предупреждает Крючков. В этом случае человек очень долго контактирует с источником инфекции, объяснил он. Причем заразить может как мастер клиента, так и наоборот, указывает собеседник Москвы 24.
"Надо просто на это время оборвать значительное количество контактов. Причем сделать это массово. Это нужно, чтобы эффект от нерабочих дней действительно был", – резюмировал Крючков.
Ранее Сергей Собянин заявил, что введение нерабочих дней в Москве является срочной мерой, необходимой для сглаживания пиков заболеваемости. По его словам, в конце этой недели в городе могут быть зафиксированы рекордные цифры заболеваемости за все время пандемии. Собянин считает, что это произошло из-за наложения ОРВИ и штамма "Дельта".
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