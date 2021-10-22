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В Госдуме оценили идею запретить услуги на дому в нерабочие дни

Впустить вирус. Надо ли запретить услуги на дому в нерабочие дни
общество эксклюзив

Фото: Depositphotos/DimaBaranow

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил Москве 24, что оказание услуг на дому в нерабочие дни не нуждается в ограничениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи со сложной эпидемиологической обстановкой объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Для борьбы с коронавирусом на этот период в городе вводится ряд ограничений. В частности, посетителей не смогут принимать организации из отрасли бытового обслуживания, салоны красоты и парикмахерские.

По словам парламентария, технически регулировать оказание этих услуг на дому практически невозможно.

Приход мастера на дом по индивидуальному вызову при соблюдении всех мер предосторожности – меньшее зло, чем работа в замкнутом пространстве, где присутствуют еще несколько человек. В этих условиях возможно более интенсивное заражение инфекцией.
Алексей Куринный
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Собеседник Москвы 24 отметил, что при заказе услуги на дому нужно следить за соблюдением мер профилактики борьбы с коронавирусом.

"Те, кто вызывают мастера на дом, способны оценить, приходит к ним человек в маске или нет. Правда, контроль за этим перекладывается на самого клиента. Но сегодня люди уже научились жить в этом мире, поэтому будут требовать соответствующих мер предосторожности от тех, кто к ним приходит", – считает депутат Госдумы.

Однако врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 рекомендовал на этот период воздержаться от вызова мастеров к себе домой.

"Это не еженедельно оказываемые услуги и процедуры. Поэтому можно спланировать так, чтобы сделать до нерабочих дней какие-то вещи, а потом это время спокойно посидеть дома, никого не вызывая", – рекомендует эксперт.

Шанс заразиться от таких мастеров есть. Проблема в том, что цепочки передачи коронавирусной инфекции в этом случае могут и не разорваться. Если вызов мастеров на дом станет массовым явлением, конечно, будет достаточно случаев заражения, а за ними потянутся и другие.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Услуги на дому несут большую опасность с учетом того, что выполнение многих из них растягивается на несколько часов, предупреждает Крючков. В этом случае человек очень долго контактирует с источником инфекции, объяснил он. Причем заразить может как мастер клиента, так и наоборот, указывает собеседник Москвы 24.

"Надо просто на это время оборвать значительное количество контактов. Причем сделать это массово. Это нужно, чтобы эффект от нерабочих дней действительно был", – резюмировал Крючков.

Ранее Сергей Собянин заявил, что введение нерабочих дней в Москве является срочной мерой, необходимой для сглаживания пиков заболеваемости. По его словам, в конце этой недели в городе могут быть зафиксированы рекордные цифры заболеваемости за все время пандемии. Собянин считает, что это произошло из-за наложения ОРВИ и штамма "Дельта".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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