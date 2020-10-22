Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 23 октября из-за усиления ветра объявили желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, порывы будут достигать 15 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре России.

"Ветер с порывами до 15 метров в секунду. Период предупреждения – с 6:00 23 октября до 21:00 23 октября", – говорится в сообщении.

Специалисты также уточняют, что в Москве в пятницу температура будет на уровне +12... 14 градусов, временами дождь. В области столбики термометров будут фиксировать +10... 15 градусов. Температурные показатели могут превысить климатическую норму на пять градусов.

Ранее синоптики сообщили, что около четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 22 и 23 октября. При этом в субботу, 24 октября, прогнозируется потепление, температура вновь поднимется выше климатической нормы.