Роскачество назвало самый эффективный стиральный порошок

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Роскачество проверило несколько стиральных порошков и определило, какое средство лучше справляется с пятнами. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперты оценили качество марок "Аист", "Миф", Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Средства использовали для удаления пятен от моторного масла, пота, молока, крови, крахмала, чая и глины. В Роскачестве отметили, что вся трестируемая продукция соответствует требованиям законодательства.

На первом месте рейтинга расположился "Аист", подтвердивший уровень своего качества и возможность претендовать на российский Знак качества. Также эксперты отметили, что порошки Dosia и Ariel улучшили качество своей продукции.

Persil исправил прежний недочет, однако специалисты обнаружили новый недостаток: теперь прочность ткани не снижается, однако материал может сереть. А вот качество Tide, "Миф" и BiMAX, отмечают в организации, снизилось. Например, средства не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения.

В Роскачестве добавляют: данные порошки не опасны для лиц с астматическими заболеваниями.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие улучшители используются в хлебе. Эксперты отметили, что качество выпечки в первую очередь зависит от особенностей используемой муки.