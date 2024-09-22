Ночь на понедельник в Москве будет самой холодной в сезоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ночь на понедельник в Москве станет самой холодной в сезоне, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в столице опустится до плюс 1–3 градусов. В Подмосковье местами ожидаются заморозки от минус 1 до плюс 4 градусов.

В дневные часы будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 15–17, по области до плюс 13–18 градусов. Это соответствует климатической норме.

Во вторник в столице будет малооблачно, ночью ожидается от 0 до плюс 5, после полудня потеплеет до плюс 16–21 градуса.

"Ровно на естественный синоптический период с 22 по 26 сентября будут подавляться процессы облакообразования, а значит, до четверга в столичном регионе удержится солнечная и сухая погода", – сказал Тишковец.

Ранее синоптики предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

