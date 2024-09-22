До 15 градусов тепла ожидается в Москве 22 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность без осадков и до 15 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, 22 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 13 до 15 градусов, в Московской области – от 11 до 16 градусов.

Северо-западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба.

Понижение температуры до минус 4 градусов ожидается на территории Московской области в ночь на понедельник, 23 сентября. В Москве столбики термометров в это время покажут 0, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

До этого синоптики предположили, что первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября.

