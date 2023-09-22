Победители акции #ВыбираемВместе могут активировать коды до 25 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" могут получить призовые баллы до 25 сентября включительно, для этого необходимо активировать уникальные коды из СМС на сайте акции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что неактивированные коды аннулируются после 23:59 по московскому времени 25 сентября. Победителями в 2023 году стали 2,3 миллиона москвичей, они поучаствовали в электронном голосовании на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

Помимо этого, тысячу призовых баллов получили все, кто впервые принял участие в онлайн-голосовании. Победители получили СМС-сообщение о выигрыше тысячи, трех тысяч или пяти тысяч баллов с номера DIT_MOS. Также проверить код можно, авторизовавшись на сайте акции.

Обменять баллы можно на поощрения от партнеров программы. Среди них магазины продуктов питания, обуви и одежды, детских товаров, ювелирных изделий, товаров для дома, музеи, благотворительные организации, театры и другие.

В сообщении добавили, что в описании поощрений рядом с изображением красного кристалла указаны цены в призовых баллах. Чтобы увидеть поощрения на странице каталога, нужно поставить фильтр "Акции" – #ВыбираемВместе2023.

Подчеркивается, что обменять выигранные баллы на поощрения можно до 23:59 по московскому времени 14 декабря 2023 года включительно. После этого они аннулируются. Баллы не подлежат восстановлению, за них не предусмотрена компенсация.

Использовать поощрения можно не ранее чем через 24 часа после обмена на них призовых баллов, но не позднее 23:59 по московскому времени 15 декабря 2023 года. После этой даты неиспользованные поощрения аннулируют.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

Во всех районах столицы победил Сергей Собянин. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром города 13 сентября.

Москвичам рассказали, на что можно потратить призовые баллы программы "Миллион призов"