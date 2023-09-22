В столице запустили портал для молодых горожан "Молодежь Москвы"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

В столице заработал портал для молодых жителей города "Молодежь Москвы". Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

На сайте можно будет найти информацию о городских проектах для молодых москвичей, а также о мероприятиях, например, фестивалях, выставках, соревнованиях. Там же доступна информация о стажировках в различных компаниях.

Портал состоит из трех основных разделов: "Мероприятия", "Мультиформатное пространство", "Проекты". Последний является самым обширным. Сейчас там представлено 30 проектов, направленных на помощь в построении карьеры, открытии бизнеса или планировании досуга.

"А в разделе "Мультиформатное пространство" можно подобрать помещение для переговоров, записи видеоролика, танцевального мастер-класса и бесплатно забронировать его", – приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности заммэра Натальи Сергуниной.

Для того, чтобы воспользоваться возможностями портала, необходимо зарегистрироваться. Владельцы личных кабинетов смогут также получать уведомления о ближайших мероприятиях и партнерских акциях.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей. По словам мэра, за это время сайт посетили 750 тысяч раз. Пользователей интересовали вопросы возврата средств за купленные онлайн товары и защиты своих потребительских прав.



Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей