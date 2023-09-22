В РФ могут разрешить прабабушкам и прадедушкам брать опеку над правнуками

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Кабмин РФ поддержал закон, согласно которому прабабушки и прадедушки могут брать опеку над несовершеннолетними. Об этом со ссылкой на проект проект заключения правительства РФ сообщает газета "Известия".

"Законопроект направлен на обеспечение равных прав всех категорий опекунов", – заявили в пресс-службе кабмина.

На данный момент опекунами несовершеннолетнего сироты или совершеннолетнего, признанного недееспособным, могут становиться только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки.

Один из разработчиков законопроекта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев заявил, что есть случаи, когда у ребенка остается только прабабушка или прадедушка, однако из-за того, что законодательство не предусматривает опекунства с их стороны, ребенку приходится идти в детский дом.

Он также заявил, что проект будет выпущен с поправкой о том, что прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами только в том случае, если им не исполнилось 80 лет и если они сами не являются инвалидами.

В случае получения статуса опекуна, прабабушки и прадедушки также будут получать фиксированную выплату к страховым пенсиям по старости и инвалидности.

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