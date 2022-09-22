Психолог рассказала, как быстро успокоиться в случае тревоги

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Если человека одолевает страх или тревога, не стоит пытаться заглушить негативные чувства, поскольку они являются нормальной реакцией психики. Такой совет в беседе с Pravda.ru дала психолог Дарья Дроженко.

"Если страх или тревога переполняют вас, не пытайтесь заглушить или отрицать эти чувства — они нормальны. Вы живы, а ваша психика работает в штатном режиме", – подчеркнула специалист.

В такие моменты следует сделать глубокий вдох, а затем медленный выдох, параллельно обращая внимание на детали окружения. Это позволит человеку нормализовать свое состояние. Также для успокоения полезно хотя бы 15 минут в день заниматься любимым делом.

Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что чаи и специальные отвары помогают успокоиться на фоне стресса. Предпочтение, по ее словам, следует отдавать напиткам с мятой, мелиссой, чабрецом, ромашкой, пустырником и липой.

