Члены семьи смогут получать зарплаты мобилизованных россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Родственники россиян, призванных по частичной мобилизации, смогут получать их зарплаты, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он уточнил, что частичный или полный перевод можно будет оформить по желанию военнослужащего.
"Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих", – сказал Цимлянский.
При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ходе обращения к россиянам по ситуации в Донбассе Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся разделить РФ на множество враждующих между собой областей. Кроме того, Запад превратил народ Украины в пушечное мясо еще в 2014 году.
Комментируя указ о частичной мобилизации, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада и НАТО пытаются уничтожить Россию руками украинцев, а также разрушить экономику и отменить все русское. По словам Матвиенко, у России душа болит за Украину, а для Запада Украина – лишь инструмент.
По словам военного комиссара, зарплата россиян, которых призвали, будет составлять 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он отметил, что окончательный размер оклада будет зависеть от должности и воинского звания.
В свою очередь, Сергей Собянин подписал указ о дополнительных выплатах мобилизованным москвичам. Согласно документу, они будут получать дополнительно 50 тысяч рублей ежемесячно.
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