В Москве за сутки выявили 5 994 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 5 994 случая COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 281 жителю столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 8 789 человек, умерли 29.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в Москве были зафиксированы 3 167 990 случаев заболевания. Выздоровели 2 945 036 человек, скончались 45 805 человек.

В России за сутки выявили 53 457 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 3 719 человек с подтвержденным коронавирусом. Побороть болезнь за сутки удалось 57 019 жителям РФ, скончались 106 пациентов.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

