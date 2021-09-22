В РФ предложили возмещать расходы одиноким пенсионерам на замену батарей

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России нужно ввести для одиноких пенсионеров льготы на ремонт стояков водоснабжения и систем отопления, заявил председатель Союза жилищных организаций столицы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константин Крохин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Он выразил мнение, что данная мера поможет избежать аварий в старом жилом фонде.
Крохин пояснил, что при разрыве старых труб страдают не только те, в чьей квартире произошла авария, но и соседи.
"Должна быть адресная форма поддержки, субсидии. Это нужно для обеспечения безопасности внутриквартирных тепловых сетей. Мало кто думает и заботится о сохранении жилого фонда. Нужно не только ломать, но и сохранять, помогать владельцам, в том числе небогатым пожилым и одиноким людям", – сказал он.
Он выразил мнение, что данное предложение можно рассмотреть в рамках реформы системы ЖКХ.
Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сфере ЖКХ в стране нужна перестройка. По его словам, в рамках реформы нужно справиться с несколькими задачами, одна из главных – создание новых подходов к расселению аварийных домов.
Также Хуснуллин выразил обеспокоенность финансовым состоянием самих организаций ЖКХ. Он пояснил, что объекты не могут быть отремонтированы вовремя, потому что во многих регионах происходит не 100-процентный сбор средств, а также полностью не реализуются инвестиционные программы.
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