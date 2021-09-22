Россияне назвали размер достойной заработной платы

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Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей. Об этом говорят результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.

У участников исследования спрашивали, какая прибавка им нужна, чтобы достичь справедливой зарплаты. 28% респондентов отметили, что хотели бы повышения текущей зарплаты на 30–50%. Еще 26% опрошенных отметили, что их текущие доходы в два раза и более ниже справедливого уровня. 23% хотели бы, чтобы их зарплаты стали выше на 10–30%.

16% опрошенных считают, что их зарплата ниже справедливой более чем на 50%. Только 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников исследования считают свою зарплату справедливой.

Медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги хотели бы получать порядка 76 тысяч рублей, IT-специалисты –122 тысячи рублей, строители – 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы – 96 тысяч рублей.

Ранее эксперты рассказали о самых высоких зарплатах на востребованных позициях в России. Вакансия продавца-кассира оказалась одной из самых популярных в стране, самую большую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи – до 84 тысяч рублей.

