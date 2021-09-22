Россияне назвали размер достойной заработной платы

Фото: depositphotos/Fascinadora
Четверть россиян (26%) считают достойной зарплату вдвое больше своей. Об этом говорят результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
У участников исследования спрашивали, какая прибавка им нужна, чтобы достичь справедливой зарплаты. 28% респондентов отметили, что хотели бы повышения текущей зарплаты на 30–50%. Еще 26% опрошенных отметили, что их текущие доходы в два раза и более ниже справедливого уровня. 23% хотели бы, чтобы их зарплаты стали выше на 10–30%.
16% опрошенных считают, что их зарплата ниже справедливой более чем на 50%. Только 3% опрошенных не хватает надбавки до 10%, а 4% участников исследования считают свою зарплату справедливой.
Медики в среднем назвали справедливой зарплату в 84 тысячи рублей, педагоги хотели бы получать порядка 76 тысяч рублей, IT-специалисты –122 тысячи рублей, строители – 112 тысяч рублей, специалисты транспортной сферы – 96 тысяч рублей.
Ранее эксперты рассказали о самых высоких зарплатах на востребованных позициях в России. Вакансия продавца-кассира оказалась одной из самых популярных в стране, самую большую зарплату таким специалистам предлагают в Сочи – до 84 тысяч рублей.
Россиянам рассказали, в какой сфере легче всего найти работу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: