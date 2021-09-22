Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Облачная и дождливая погода прогнозируется в столичном регионе в среду, 22 сентября. Такие данные приводятся на портале "Метеоновости".
По информации синоптиков, днем Москва и область останутся под влиянием малоподвижного заполняющегося циклона.
"Максимальная температура в Москве – +7...+9 градусов, по области – +6...+11 градусов", – утверждается в материале.
Кроме того, в столице будет дуть северо-восточный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 747 миллиметра ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется неклассическая золотая осень. Специалист отмечал, что в нынешнем году листва будет опадать долго – как минимум до середины октября.
До этого специалисты центра погоды "Фобос" объяснили, когда в Москве начнется бабье лето.
Сообщалось, что на следующей неделе в Центральную Россию придет антициклон. Его влияние на погоду сохранится до конца сентября, отмечали эксперты.
Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Москве за три дня
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