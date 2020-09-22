В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 16 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 980 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 1 191 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 239 126 человека.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели в городе составляет 0,29 процента. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Число новых случаев коронавируса в Москве – 7,73 на 100 тысяч человек. По данному показателю столица РФ занимает место во втором десятке среди всех регионов страны.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 30,9 миллиона случаев заражения, свыше 959 тысяч человек скончались. В России зарегистрирован 1 115 810 случаев COVID-19, вылечились 917 949 человек, скончались 19 649.