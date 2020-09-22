Еще 1 191 пациент вылечился от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровел еще 1 191 пациент от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 191 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 239 126", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 6 196 случаев коронавируса в 84 регионах. Активно специалисты выявили 1 589 (25,6%), причем они наблюдались без клинических проявлений. В Москве подтвердились 915 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 109 595 случаев.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время в России нет необходимости повторно вводить ограничения из-за распространения коронавируса. Она также отметила, что борьба с пандемией это ответственность не только правительства, но и общества.

