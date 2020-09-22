Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за тумана в ночь на среду. Об этом заявили в Гидрометцентре России.

"Погода потенциально опасна. Местами туман. Период предупреждения – с 2:00 до 7:00 23 сентября", – сообщили синоптики.

По информации метеорологов, туман ожидается и в Московской области.

Ранее теплую и солнечную погоду пообещали москвичам на этой неделе. По словам синоптиков, вплоть до субботы осадков не прогнозируется, а воздух днем будет прогреваться до 22 градусов тепла.

Помимо того, говорилось, что сентябрь в городе войдет в пятерку самых теплых за 140 лет наблюдений. За две декады средняя суточная температура воздуха превысила норму на два-три градуса.