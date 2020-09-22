В Роспотребнадзоре предупредили россиян об опасности домашних консервов

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В Роспотребнадзоре заявили, что употребление консервов и солений домашнего приготовления может привести к ботулизму. Об этом говорится на сайте ведомства.

Данное заболевание поражает центральную нервную систему, а при несвоевременном обращении за помощью может закончиться летальным исходом. "В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек. В первом полугодии 2020 года от ботулизма пострадали 60 человек, из них шесть с летальным исходом (10%)", – заявили в федеральной службе.

Россиянам рекомендуют при приготовлении не консервировать продукты с признаками порчи и гнили. "Нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках. Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима", – предупреждают в ведомстве.

Кроме того, специалисты советуют не готовить в домашних условиях консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.

Помимо этого, нельзя нарушать общепринятую технологию приготовления, говорят в Роспотребнадзоре. Хранить домашние консервы допускается только в холодильнике или в погребе. "Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы", – обратили внимание в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали допустимую дозу шоколада. Отмечается, что употреблять этот продукт категорически не рекомендуется детям до трех лет.