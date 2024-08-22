Власти Таиланда сообщили об опасности для человека нового штамма оспы обезьян

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Департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда подтвердил, что первый в стране пациент был заражен новым, смертельно опасным для человека штаммом Clade 1b вируса оспы обезьян (mpox). Об этом следует из публикации ведомства в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее вирусом заразился 66-летний пациент, который 14 августа прибыл из Африки в Таиланд еще без симптомов авиарейсом с Ближнего Востока. После первых признаков заболевания мужчина обратился к врачу. Ему поставили диагноз "оспа обезьян" и поместили в инфекционное отделение одной из больниц Таиланда.

Новый штамм является более заразным и опасным для человека, чем ранее известные в стране Clade 1 и Clade 2. Как рассказал гендиректор департамента контроля заболеваний Минздрава Таиланда доктор Тхонгчай Кираттихаттхаякон, распространение Clade 1b происходит воздушно-капельным путем, но не так легко, как COVID-19. При этом течение заболевания при заражении этим штаммом проходит без тяжелого состояния, пациенты выздоравливают без интенсивного медикаментозного лечения, кроме случаев ослабленного иммунитета.

Согласно данным департамента, первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде в 2022 году. Тогда это был штамм Clade 2. С того времени в стране зафиксировали около 800 случаев заражения этим вирусом, из которых 140 – в этом году.

Ранее сообщалось, что вакцина от оспы обезьян, разработанная учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может дать пожизненный иммунитет от болезни. Однако специалистам еще нужно провести исследования, сказал директор центра Александр Гинцбург.

В то же время вирусолог Александр Черпунов заявил, что оспа обезьян – распространенное заболевание, поэтому возможно появление в России. Он предположил, что вирус уже был в стране, а очередная вспышка была связана с заходом инфекции в Скандинавию.

