На Филиппинах засняли радужное облако

На Филиппинах засняли уникальное явление

Жители Филиппин зафиксировали на видео уникальное природное явление. На кадрах видно, что над обычным облаком появилась радужная "шапочка".

Это явление называется "пилеус" и образуется, когда капельки воды в атмосфере одинакового размера становятся рядом, и на них попадает солнечный свет.

Ранее телескоп NASA Hubble запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775. Объект расположен на расстоянии 67 миллионов световых лет от Солнечной системы. Центр галактики выглядит пустым.