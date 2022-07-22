ФСИН опровергла сообщения об авиаперевозке психбольных заключенных вместе с гражданами

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Информация о том, что компания S7 заключила контракт об этапировании почти 800 заключенных вместе с конвоирами и врачами на рейсах Якутск – Иркутск и обратно, вырвана из контекста и передана некорректно. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на УФСИН России по Республике Саха.

В управлении рассказали, что отдел конвоирования опубликовал информацию на сайте госзакупок о предоставлении услуг на перевозку по маршруту Якутск – Иркутск и обратно на 792 места для подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников УИС.

"При этом отдельно указывалось, что возможна перевозка лиц, больных психическими расстройствами (в случае возникновения такой необходимости). По результатам аукциона 15 июня 2022 года был заключен контракт с авиакомпанией", – рассказали во ФСИН.

В управлении отметили, что такие перевозки безопасны для окружающих, так как обвиняемых и подозреваемых сопровождают специально обученные сотрудники ведомства.

Ранее Росавиация объявила, что режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлен до 30 июля. По данным ведомства, всего эта мера затрагивает 11 аэропортов. Ограничения действуют в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

