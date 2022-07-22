Диетолог назвала две составляющие быстрого и здорового похудения

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Диетолог и эндокринолог Ольга Павлова заявила, что составляющими быстрого и здорового похудения являются правильное питание и спорт, сообщает радио КП.

По словам эксперта, важно включать в рацион при похудении белок: 1–1,5 грамма чистого белка на килограмм желаемого веса. Она посоветовала отдать предпочтение курице, индейке, рыбе, кролику и морепродуктам. Тяжело перевариваемый белок, наоборот, следует убрать.

"Второе, что включаем в рацион – это низкоуглеводные овощи. Белок и клетчатку нужно есть трижды в день. Фрукты и ягоды, серые каши без глютена мы оставляем, но тут важно количество", – пояснила специалист.

Для снижения веса полезны и мягкие низкоуглеводные диеты: 50–70 граммов чистых углеводов в день, уточнила диетолог.

Она также подчеркнула, что эффективными будут несильные кардионагрузки, так как силовые тренировки будут лишь увеличивать массу.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе имбиря при похудении. По его словам, для достижения цели необходимо употреблять от 10 до 20 граммов корня имбиря в день.

Эксперт отмечал, что имбирь может быть хорошим помощником в похудении, но нужно соблюдать правильное питание и режим тренировок, следить за сном и весом.

