Врач рассказала о последствиях попадания перекиси в организм

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Врач-терапевт Галина Слободина рассказала, к чему может привести попадание перекиси водорода в организм. Об этом сообщает News.ru.
По ее словам, перекись образует пузырьки с активным веществом на поверхности раны, соответственно, и в желудочно-кишечном тракте будет такая же реакция, поэтому ее нельзя пить.
Слободина подчеркнула, что при внутреннем приеме перекиси организм запускает режим детоксикации, из-за чего внутренние органы начинают работать на износ.
"В некоторых случаях может появиться сыпь, может начать отказывать печень, могут проявиться проблемы в кишечнике и еще много всяческих неприятных последствий. Так что не стоит заниматься откровенным вредительством по отношению к своему здоровью", – подчеркнула врач.
Ранее врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением № 1 Сергиево-Посадской районной больницы Минздрава Московской области Екатерина Корчемкина рассказала, что несколько рюмок алкоголя в жару могут спровоцировать инфаркт, инсульт, тромбоэмболию или тромбоз сосудов конечностей.
Врач пояснила, что кровь становится гуще из-за высушивания клеток. Обычно человек ощущает жар, у него усиливается потоотделение, а также увеличивается риск теплового удара. Специалист отметила, что важно в жару не допустить обезвоживания организма.
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