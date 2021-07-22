Омбудсмен не поддержал идею подавать гостям в ресторанах уменьшенные порции

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов прокомментировал Москве 24 инициативу по борьбе с пищевым расточительством­ в кафе и ресторанах.

Ранее в Союзе потребителей Российской Федерации (СПРФ) предложили разрешить гостям ресторанов и кафе выбирать объем порций при заказе блюд. Такая мера поможет сократить пищевые отходы, уверены авторы инициативы.

По задумке СПРФ, у посетителей будет возможность заказать порцию условно нормального, пониженного или повышенного объема. Кроме того, регулировать размер блюда можно будет, предлагая заказать половину, три четверти или же целую порцию. Также в Союзе предложили создать рекомендации по рациональному объему порций для людей с разным весом.

"Технически это почти не реализуемо. Ведь блюдо – это не просто набор продуктов, это четкое сбалансированное уже итоговое решение. Мало того что в некоторых блюдах физически невозможно сделать четверть или половину, еще и нерентабельно их готовить, потому что итоговая цена складывается из целого ряда факторов, в том числе и трудозатрат", – объяснил Миронов.





Сергей Миронов омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Допустим, повар готовит одно целое блюдо, которое стоит 100 рублей, а в это же время он сделает не одно блюдо, а его четверть, которая стоит 25 рублей. Так у него снизится коэффициент полезного действия, а стоимость труда повара повысится. И это будет нерентабельно, экономически невыгодно. Придется пересматривать все цены, подходы, внедрять дополнительных поваров, чтобы они могли реализовывать это.

Эксперт также подчеркнул, что те рестораны, для кого такая схема работы экономически выгодна, а у их гостей есть в этом потребность, уже продают половины порций.

"Ну и Союзу потребителей пора понять, что рестораторы – это не какие-то странные и глупые люди. Это люди, которые рассчитывают меню, создают его исходя из потребностей потребителей. И любая вещь, которая продиктована бизнесу извне и обязывает к чему-либо, никогда не найдет понимания", – подытожил Миронов.

Ранее диетологи рассказали, как легче всего избавиться от привычки переедать из-за стресса. Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность: необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.

Если человек испытывает чувство голода из-за стресса, диетологи рекомендуют выбрать полезный перекус. Для этого можно использовать фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт. Также специалисты предлагают отказаться от полуфабрикатов, составлять меню на неделю, добавлять в рацион овощи и фрукты, пить больше воды.