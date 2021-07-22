Омбудсмен не поддержал идею подавать гостям в ресторанах уменьшенные порции

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов прокомментировал Москве 24 инициативу по борьбе с пищевым расточительством в кафе и ресторанах.
Ранее в Союзе потребителей Российской Федерации (СПРФ) предложили разрешить гостям ресторанов и кафе выбирать объем порций при заказе блюд. Такая мера поможет сократить пищевые отходы, уверены авторы инициативы.
По задумке СПРФ, у посетителей будет возможность заказать порцию условно нормального, пониженного или повышенного объема. Кроме того, регулировать размер блюда можно будет, предлагая заказать половину, три четверти или же целую порцию. Также в Союзе предложили создать рекомендации по рациональному объему порций для людей с разным весом.
"Технически это почти не реализуемо. Ведь блюдо – это не просто набор продуктов, это четкое сбалансированное уже итоговое решение. Мало того что в некоторых блюдах физически невозможно сделать четверть или половину, еще и нерентабельно их готовить, потому что итоговая цена складывается из целого ряда факторов, в том числе и трудозатрат", – объяснил Миронов.
Эксперт также подчеркнул, что те рестораны, для кого такая схема работы экономически выгодна, а у их гостей есть в этом потребность, уже продают половины порций.
"Ну и Союзу потребителей пора понять, что рестораторы – это не какие-то странные и глупые люди. Это люди, которые рассчитывают меню, создают его исходя из потребностей потребителей. И любая вещь, которая продиктована бизнесу извне и обязывает к чему-либо, никогда не найдет понимания", – подытожил Миронов.
Ранее диетологи рассказали, как легче всего избавиться от привычки переедать из-за стресса. Важным элементом решения проблемы с перееданием врачи назвали осознанность: необходимо уметь отслеживать, что именно мы едим и когда.
Если человек испытывает чувство голода из-за стресса, диетологи рекомендуют выбрать полезный перекус. Для этого можно использовать фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн, натуральный греческий йогурт. Также специалисты предлагают отказаться от полуфабрикатов, составлять меню на неделю, добавлять в рацион овощи и фрукты, пить больше воды.
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