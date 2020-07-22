Около 70% россиян готовы сделать прививку от COVID-19 – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 70% граждан России готовы вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, сообщила директор спецпроектов ВЦИОМ Елена Михайлова.
"Кто никогда не вакцинировались от гриппа, чаще говорят о том, что точно не стали бы делать такую прививку. В то же время те, для кого такие практики являются привычными, – 38% сказали, что скорее всего стали бы делать, и 33% сказали, что однозначно стали бы делать такие прививки", – приводит слова Михайловой Агентство "Москва".
По ее словам, большинство россиян считает, что вакцинация должна проводится на добровольной основе.
"21% россиян нам сказали, что надо вакцинировать всех на обязательной основе, 70% говорили, что это все-таки должно быть добровольно, и только 6% были категорически против и считали, что в России не следует проводить вакцинацию населения", – сказала она.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия осенью может получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции. По его словам, заняты разработкой вакцины от COVID-19 17 организаций.
Ранее были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса. "В экстренных случаях на некоторые вещи могут закрыть глаза, но даже в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", – рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.
Количество новых заболевших коронавирусом остается на низком уровне
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