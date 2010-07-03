В понедельник в столице будет солнечно и без осадков

В понедельник, 22 июля, в столице в дневные часы не ожидается осадков, воздух прогреется до +26 градусов. Вечером возможен кратковременный дождь. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"По нашим оценкам, в течение дня в Москве температура повысится до 24–26 градусов, в столичном регионе – 22–27", – сказала она.
Волосюк отметила, что ветер будет дуть с запада со скоростью 1–6 метров в секунду.
Во вторник, 23 июля, отмечают синоптики, температурные показатели почти не изменятся. В дневное время воздух в столичном регионе прогреется до +26 градусов. Возможны кратковременные дожди, а в некоторых районах города даже прогремят грозы.
Ранее москвичам пообещали, что к концу июля погода в городе наладится. Ближе к выходным метеоролги рассчитывают на приход скандинавского антициклона. Он принесет много солнца, сохранив комфортную температуру при легком северном ветре.
Прогнозы на август также обнадеживают. В частности, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице августовская температура будет около или выше нормы.
"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 22 июля
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