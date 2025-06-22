Глава Россельхознадзора Данкверт поддержал ужесточение наказания за фальсификат

Фото: fsvps.gov.ru

Необходимо принимать более жесткие меры в отношении производителей фальсификата, заявил в интервью ТАСС руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Сейчас система такова, что за выпуск фальсифицированной продукции в качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, что для таких предприятий может быть минимальной ценой за 15 минут работы", – отметил глава ведомства.

По его словам, нужно внедрить практику фиксации в черных списках таких организаций и их учредителей, чтобы в дальнейшем они не могли открыть новые предприятия в пищевой отрасли.

Данкверт также заметил, что в основном фальсификат выявляют в молочной продукции, его доля составляет 10–12%. Он уточнил, что растительные жиры, используемые при производстве фальсификата, не проходят исследования на безопасность. Как они попали в продукт, никто не знает, добавил руководитель Россельхознадзора.

Ранее Роскачество проверило состав сыра в пицце "Маргарита" от популярных сетей и производителей полуфабрикатов. В результате в 3 пиццах, от "Додо Пиццы", "Папа Джонс" и IL Patio, специалисты обнаружили признаки возможной замены молочных жиров растительными, так как в моцарелле было недостаточно молочных жиров для настоящего сыра (от 64 до 58%).

Также в этих образцах нашли небольшое количество фитостеринов и отклонения по жирнокислотному и триглицеридному составу.

После проведенной проверки "Додо Пицца" и "Папа Джонс" заявили о пересмотре поставок сыра.