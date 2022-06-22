В РФ за сутки госпитализировали 1 282 человека с COVID-19

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1 282 человека госпитализировали в России с COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций снизилось на 14,6% по сравнению с показателем предыдущих суток. При этом количество госпитализаций выросло в 28 регионах РФ, а снизилось – в 47 субъектах страны. В 10 регионах ситуация осталась без изменений.

За сутки в России выздоровели 3 767 человек. При этом еще 3 058 заразились COVID-19. За 24 часа скончались 66 граждан.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал продолжить вакцинацию против коронавируса. По его словам, даже люди с антителами не всегда имеют нужный их уровень для нейтрализации вируса.

