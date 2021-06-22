Сенаторы снова внесут законопроект о повышении выплат за осложнения от вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект, предполагающий увеличение выплат гражданам, у которых возникли осложнения после вакцинации, собираются снова внести в Госдуму члены Совета Федерации. Об этом сообщает News.ru.

По словам сенатора Маргариты Павловой, проект будет рассмотрен уже новым составом Государственной думы.

"Сейчас мы будем реанимировать всю эту работу. Надеюсь, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор убедятся, что просто нет других вариантов", – отметила она.

Павлова пояснила, что рассчитывая размер выплат, за основу политики брали существующие компенсации при стихийных бедствиях и гибели военнослужащего. Она полагает, что данная мера поможет повысить доверие россиян к вакцинации.

"Люди хотят гарантий. Если бы этот законопроект, который мы предлагали год назад, прошел, то уровень доверия был намного выше со стороны граждан", – пояснила она.

Ранее Владимир Путин посчитал необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Он заявил, что в России продолжается работа по разработке новых вакцин и лекарств от инфекции. Глава государства отметил, что страна имеет все необходимое в этой сфере.

Также был назван новый прогноз по пику пандемии коронавируса в России. Математики из Санкт-Петербургского государственного университета полагают, что максимальная заболеваемость COVID-19 ожидается 30 июня.