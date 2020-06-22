Предлагаемые в Конституцию поправки закрепляют важные для каждого ценности – депутат МГД

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Депутат Мосгордумы Роман Бабаян заявил, что предлагаемые в Конституцию РФ поправки закрепляют важные для каждого человека ценности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поправки закрепляют ценности, важные для каждого из нас, – семья, дети, родина. Особое место занимают те изменения, которые мы с вами должны внести в статьи, которые касаются нашего суверенитета, наших границ, нашей независимости", – отметил депутат.

По его словам, Конституция "провозглашает статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников". Он отметил, что предлагаемые поправки позволяют стране "не только догонять Запад, но и впервые как нации, как Государству с большой буквы идти на принцип".

"Последние 40 лет нашу страну лихорадило реформами. Распад Советского Союза, смена экономического уклада, интеграция в мировое сообщество – глобальные процессы. Но они дорого стоили каждой семье внутри страны. Нам внушали, что нужно компенсировать отставание. И долгое время мы это слушали. Теперь мы говорим: "Хватит, мы дальше сами", – добавил Бабаян.

Депутат отметил, что Конституция "провозглашает недопустимость фальсификации истории". По его словам, поддерживая поправки, "мы сохраняем в памяти героев Великой Отечественной войны". Бабаян считает, что поправки крайне важны, чтобы страна могла продемонстрировать свое место, которое она занимает "на мировой геополитической арене".

"Не может быть скидок на забывчивость, отсутствие времени и занятость. Голосовать можно будет с 25 июня по 1 июля – это и удобно, и безопасно. А в Москве это можно будет сделать даже не выходя из дома – через электронное голосование. Как видите, быть патриотом просто", – заключил Бабаян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

