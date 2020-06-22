Регистрация наблюдателей за голосованием в Москве продлена до 24 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием Илья Массух заявил, что регистрация наблюдателей продлевается до 24 июня.

"У нас уже более 20 тысяч наблюдателей, и мы продлеваем регистрацию до 24-го числа, фактически до дня начала голосования", – заявил специалист.

Кроме того, начинают свою работу Корпус наблюдателей и Электронный штаб. Массух отметил, что все участки будут под круглосуточным наблюдением. Записи по необходимости смогут рассмотреть в штабе, а с 1 июля наблюдение за УИК станет доступно гражданам РФ в Сети.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, на электронное голосование в столице зарегистрировались 15 процентов избирателей. Оно будет доступно до 30 июня, но в случае опоздания или технических проблем можно проголосовать лично 1 июля.

Как заявила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, безопасность на избирательных участках будет обеспечена в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Помещения участков планируют ежедневно дезинфицировать. Помимо этого, посетителям будут выдавать одноразовые маски и перчатки, а также ручки. На входе обеспечат измерение температуры, и если показатель превысит норму, гражданину придется голосовать в отдельном помещении.

Бригады, помогающие гражданам изъявить свою волю на дому, обеспечат средствами защиты. Работники таких бригад будут соблюдать дистанцию и не станут заходить в квартиры.

Куратор Корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению Вадим Ковалев отметил, что на голосовании по поправкам в Конституцию будет не менее 20 тысяч наблюдателей – именно столько граждан уже зарегистрировались в данном качестве. Большая часть, 65%, – женщины.

Все, кто будет следить за соблюдением процедуры, обязательно пройдут тест на коронавирус.

Илья Массух также отметил, что Москва будет поддерживать стандарт видеонаблюдения, который сформировался в 2012-2013 году.

"Все участки будут находиться под круглосуточным наблюдением. В штабе будет возможность просмотра записей. 1 июля, в момент, когда электронное голосование завершится, будет доступно для всех граждан России наблюдение через сеть интернет", – отметил Массух.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. Изъявить свою волю можно будет в течение нескольких дней до этой даты, включая ее.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

