Call-центр для голосования по поправкам в Конституцию РФ готов к работе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Александр Асафов заявил о полной готовности вспомогательного call-центра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Развернут call-центр для наблюдателей. Это целая телефонная система, которая будет помогать наблюдателям фиксировать нарушения", – заявил специалист.

По словам Асафова, тестирование системы дистанционного голосования показало, что система готова работать, в том числе под нагрузкой. В полной мере ее запустят с 25 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. Изъявить свою волю можно будет в течение нескольких дней до этой даты, включая ее.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

