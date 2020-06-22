Москвичам рекомендовали надевать новую маску после посещения кафе

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
После посещения кафе рекомендуется надеть новую маску, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.
Он отметил, что во время нахождения в кафе можно снять маску. Кроме того, Тяжельников напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
"Если сели за столик и сняли маску, например, для того чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую", – подчеркнул специалист.
Он отметил, что это обусловлено необходимостью менять средство индивидуальной защиты каждые два часа. Тяжельников напомнил, что во время жары надевать новую маску стоит каждые 20–30 минут. Это связано с тем, что в жаркую погоду она быстрее теряет свои защитные свойства из-за влажности.
Кроме того, Тяжельников предложил отдать предпочтение тщательному мытью рук с мылом.
"Надежнее помыть руки тщательно с мылом, но если нет возможности, то нужно обработать антисептиком. Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены", – заявил Тяжельников.
Он добавил, что в настоящий момент лучше воздержаться от посещения общественных мест в связи с сохранением угрозы распространения коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что все летние веранды в столице забронированы на месяц вперед. По его словам, рестораторы не ожидали такого наплыва посетителей.
По оценкам столичных властей, ресторанный бизнес в целом заработал на 65% от допандемического уровня. Собянин заявил, что данные показатели превысили ожидания рестораторов.
Рестораны в Москве откроются в привычном режиме со вторника
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