Москвичам рекомендовали надевать новую маску после посещения кафе

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После посещения кафе рекомендуется надеть новую маску, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

Он отметил, что во время нахождения в кафе можно снять маску. Кроме того, Тяжельников напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

"Если сели за столик и сняли маску, например, для того чтобы выпить кофе, то желательно потом использовать новую", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что это обусловлено необходимостью менять средство индивидуальной защиты каждые два часа. Тяжельников напомнил, что во время жары надевать новую маску стоит каждые 20–30 минут. Это связано с тем, что в жаркую погоду она быстрее теряет свои защитные свойства из-за влажности.

Кроме того, Тяжельников предложил отдать предпочтение тщательному мытью рук с мылом.

"Надежнее помыть руки тщательно с мылом, но если нет возможности, то нужно обработать антисептиком. Выбирайте для посещения кафе, где есть условия для соблюдения гигиены", – заявил Тяжельников.

Он добавил, что в настоящий момент лучше воздержаться от посещения общественных мест в связи с сохранением угрозы распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что все летние веранды в столице забронированы на месяц вперед. По его словам, рестораторы не ожидали такого наплыва посетителей.

По оценкам столичных властей, ресторанный бизнес в целом заработал на 65% от допандемического уровня. Собянин заявил, что данные показатели превысили ожидания рестораторов.