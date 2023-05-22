Минздрав РФ назвал решение закрыть офис ВОЗ в Москве политизированным

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Министерство здравоохранения РФ связало решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) закрыть офис в Москве с политическим интересом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Глаголева.

"Принятое спецсессией решение противоречит духу сотрудничества и уставу Конституции ВОЗ. Создан прецедент закрытия проектов исключительно по политическим интересам узкой группы государств", – сказал Глаголев.

Как отметил чиновник, московский офис ВОЗ успешно помогал нуждающимся странам преодолевать "бремя неинфекционных заболеваний в течение десяти лет".

Уточняется, что решение о закрытии офиса ВОЗ в Москве было принято в ходе специальной сессии регионального европейского комитета 15 мая.

Ранее сообщалось, что резолюцию с предложением закрыть московский офис ВОЗ разработали после обращения Украины. Документ подписали 38 стран, включая Францию, Германию и Турцию. Согласно проекту, отменяются все назначенные в России встречи, связанные с деятельностью ВОЗ.

При этом Россию не планируют отстранять от участия в совете или лишать права голоса. Также в документе не содержится более жестких санкций по отношению к Москве.