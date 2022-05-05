ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве – СМИ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может закрыть офис Европейского регионального бюро в Москве. Вопрос будет рассмотрен 10 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ и данные источников.

В проекте резолюции, по сведениям дипломатических и политических источников агентства, не содержатся более жесткие санкции против РФ. В частности, Россию не планируют отстранять от участия в совете ВОЗ или лишать права голоса. Однако все намеченные в России встречи, связанные с деятельностью Всемирной организации здравоохранения, могут отменить.

Отмечается, что резолюция проекта была создана после обращения Украины, подписанного 38 странами – членами ВОЗ. В их числе Франция, Германия и Турция. В случае принятия резолюции в РФ могут закрыть Европейский офис организации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Российский офис ВОЗ при этом продолжит свою работу.

Представитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения подтвердил агентству, что проект резолюции будет рассмотрен 10 мая. Отмечается, что в настоящий момент документ официально еще не опубликован. ВОЗ рассчитывает на участие России в заседании.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20, признав, что ряд стран все же не поддерживает такое решение. По его словам, в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит.

Позднее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что идея исключения России из G20 не получила достаточной для осуществления поддержки со стороны стран – членов форума.