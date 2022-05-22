В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 96 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперштаба, после прохождения лечения выздоровели 285 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Кроме того, 13 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее руководитель департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова заявила, что угроза новых всплесков заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, несмотря на общую стабилизацию ситуации.