В России за сутки госпитализировали 1 054 человека с COVID-19

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В России за последние сутки госпитализировали 1 054 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 46,5% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За 24 часа были выписаны по выздоровлении 5 814 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего по стране с начала пандемии были выписаны 17 688 903 человека.

Выявлено 4 710 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 80 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. По данным портала Стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от COVID-19 инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.