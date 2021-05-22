В России вместе с первым паспортом будут вручать экземпляр Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России при получении первого паспорта гражданину будут выдавать экземпляр Конституции. Решение принято по поручению Владимира Путина, передает пресс-служба кабмина.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции. Об этом говорится в изменениях, которые внес председатель правительства Михаил Мишустин в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Данная мера коснется россиян в возрасте 14 лет, а также иностранцев, которые получают гражданство России. Нововведение поспособствует повышению уровня патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что дистанционное оформление регистрации по месту жительства и пребывания облегчит жизнь гражданам и улучшит ее качество.